Steph, Klay sawsaw rin sa ‘Floyd protest’

NAKISALI na rin ang mga superstar ng Golden State Warriors na sina Stephen Curry at Klay Thompson sa protesta kaugnay sa pagkamatay ng black man na si George Floyd.

Lumahok ang dalawa sa libo-libong nagprotesta sa Walking in Unity march sa Lake Merritt sa Oakland.

Dumalo rin ang mga Warriors player na sina Kevon Looney at Damion Lee.

“We’re all here for the same purpose, not just for black people,” sabi ni Juan Toscano-Anderson, ang nag-organisa sa martsa.

“Right now it’s about black people, but for humanity. There are people all over the world being oppressed. And we’re just trying to take a step in the right direction and start something — me and my boys, my brothers. Thank you guys for being here.”

Maririnig naman sa hiwalay na video na may sumisigaw na, “say his name.” kung saan sumagot naman agad si Curry na “George Floyd” kasabay ang ilang protester.

Si Floyd, na isang African-American, ay namatay noong Mayo 25 matapos na ang dating Minneapolis officer na si Derek Chauvin, na isa namang puti, ay itinukod ang kanyang tuhod sa leeg ng una sa mahigit na walong minute na ikinasawi ni Floyd. (Lito Oredo)