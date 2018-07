State of Calamity sa El Nido, Palawan

ISINAILALIM sa state of calamity ang El Nido, Palawan makaraang umabot na sa walong barangay ang sinalanta ng baha.

Ang state of calamity ay idineklara sa pamamagitan ng reso­lusyon na inaprubahan ng Sangguniang Bayan base sa rekomendasyon ni Mayor Nieves Rosento at Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO), ayon sa hepe nito na si Jerry Alili.

Ilan sa mga nasalantang pamil­ya ang inilikas sa Villa Libertad, Bucana, Apurawan at Masagana.

Mula sa limang binahang barangay ay umabot na ito sa walo dahil sa walang tigil na pag-uulan simula­ pa noong Huwebes nang gabi.

“There were evacuees, but some of them have slowly returned to their homes since rain is no longer heavy like Thursday night and Friday. We have figures, but these are not confirmed because we are still waiting for barangays officials to send us their reports,” sabi ni Alili.

Inireport din ng Coast Guard Substation El Nido (CGSEN), sa ilalim ni Ensign Harvey Marmol na nagpadala na sila ng response team noong Sabado sa Brgy. New Ibajay, kung saan hanggang bewang­ ang tubig-baha.

Marami sa mga istranded na residente, turista at mga tour guide ang nakitang kumakaway at nanghihingi ng tulong.

Nailigtas nila ang 5 turista at 3 tour guide sa Nagkalitkalit Falls sa Pasadena bukod pa sa 40 turista sa Nacpan Beach, Brgy. Bucana makaraang abutin ng baha ang tulay dito.