State of calamity sa COVID bahala DOH – Palasyo

Ipinaubaya ng Malacañang sa magiging desisyon ng Department of Health (DOH) kung palalawigin nito ang dineklarang state of calamity sanhi ng pandemyang dulot ng COVID-19.

Malapit nang matapos ang bisa ng proklamasyon na nagpalawig ng state of calamity hanggang Setyembre 12, 2022.

“It will depend on the recommendation of the DOH. But we will make the announcement when the time comes,” sabi ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles sa press briefing nitong Biyernes.

Unang dineklara ng dating pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng Proclamation 929 ang state of calamity sa buong bansa sa loob ng anim na buwan dahil sa COVID.

Pinalawig niya ito sa bisa ng Proclamation 1021 na mula Setyembre 13, 2020 hanggang Setyembre 12, 2021. Pagkatapos ay muling pinalawig ni Duterte ang state of calamity ng hanggang Setyembre 12, 2022. (Prince Golez)