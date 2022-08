State funeral kay FVR kinasa sa Agosto 9

Bibigyan ng state funeral si dating Pangulong Fidel Ramos.

Ito ang kinumpirma ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles kasunod ng pagpanaw ng dating pangulo noong Linggo, July 31,2022.

Ayon kay Angeles, ang state funeral ay karaniwang ibnibigay ng gobyerno sa isang pumanaw na pangulo ng bansa.

Nakatakdang gawin ang state funeral sa August 9, 2022 para sa yumaong Pangulo.

“The state funeral is a right of the family of a deceased president. Yes he will be accorded a state funeral with full military honors,” ani Angeles.

Si FVR ay yumao sa edad na 94 dahil sa kumplikasyon sa COVID-19. (Aileen Taliping)