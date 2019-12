Start ‘em young

Malayo ang mararating ng tatlong-taong batang si Jamil L. Mahawan ng San Rafael, Bulacan kasama ang kanyang mga kapatid na sina 9-year old Arnel L. Mahawan Jr. ng San Rafael Central at 14-anyos na si John Paul L. Mahawan ng San Rafael Trade School na masisilayan sa Woman Fide Master (WFM) Sheerie Joy Lomibao-Beltran FIDE ra­ting rapid chess tournament, Inter School Rapid Chess Championship.

Tampok din sa kiddies 14 years old and below na nakataya sa magkakampeon ang P5,000, digital chess club sina Bonjoure Fille Suyamin ng General Trias City, Cavite; Alfred Miranda Jr. at Hayenna Caerlang Agdeppa ng Paniqui, Tarlac; Glysdi Santos Aghon ng Tarlac, Tarlac at magkapatid na Oshrie Jhames at Prince Constantino Reyes ng Dila-Dila Pampanga.

Susulong din sina Jasper at Jerick Concepcion Faeldonia ng Sampaloc, Manila/Odiongan,­ Romblon; Eugene Ray Bolanos ng Baras, Rizal; Austin Khloe Roa at Niel Ampaya ng Mandalu­yong City at mga manlalaro ni coach Deorico Portillo De Paz Jr. na susulong sa Diyembre 14 sa Mandaluyong City.

Mangunguna naman sa Women’s Open category sina SEA Games representative WIM Catherine Perena-Secopito at WFM Cherry Ann Mejia.

Makakalaban nila sa top prize na P10,000 kasama ang Michael Kors watch sina WIM Bernadette Galas, WFM Allaney Jia Doroy, WFM Samantha Glo Revita, WNM Francois Marie Magpily at WNM Carmelita Abanes at mga pambato ng University of Makati ni coach Clark Dela Torre.

Makakasama ko naman si fellow SEA Games representative GM Darwin Laylo na magsasagawa ng traditional ceremonial moves kasama ang kumare ko na si WFM Sheerie Joy Lomibao-Beltran, Ma’am China Aurelio at Ma’am Mimi Casas ng Open Kitchen Sheridan.

Ayon kina National Master Romeo Alcodia, Malaysian champion Glenn Hullana Garcia at Tournament Manager Genghis Imperial may tatlong bagong sapatos na ipapa-raffle naman sa parents, coaches, spectators, technical staff at sa hanay ng mga media.

Susundan naman ito kinabukasan ng ‘Lee-Ann Fidaire Inter School Rapid Chess Championship’ kiddies 12 years old and below free chess tournament sa nasabing lugar na may pabuyang P5,000.

Kontakin si Genghis Imperial sa 0926-2514205 para sa dagdag detalye.

