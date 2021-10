Starpay mas sakalam sa Pharmally?

Kung may Pharmally ang Department of Health na iniimbestigahan sa bilyon-bilyong pisong pondo sa pagbili ng mga medical supplies sa pandemic, lumilitaw naman mga tropapips na may Starpay ang Department of Social Welfare and Development para pamimigay ng bilyon-bilyong pondo na pang-ayuda sa mga hikahos na sapul ng lockdown.

Hanggang ngayon, hindi pa tapos ang imbestigasyon ng Senado sa Pharmally dahil sala-salabat na ang mga lumabas na impormasyon tungkol sa ubod nang suwerteng kompanya na biruin mong nakakopong ng P10 bilyon kontrata sa medical supplies gayung ang kapital lang daw nito eh P625,000.

Walang may gustong pumiyok kung papaanong nakuha ng Pharmally ang napakalaking kontrata gayung lumilitaw na hindi manufacturer ang kompanya at bumili lang sa ibang kompanya ng mga produkto na kanilang isinuplay sa DOH. In short, sa halip na makatipid ang gobyerno kung sa direct buyer bumili, aba’y gumastos pa sa nagsilbing “middleman.”

Tanong noon ng mga ayudanatics nating mga kurimaw: mayroon pa kayang mas sakalam sa Pharmally? Aba’y parang mayroon mga tropapips–ang Starpay.

Parang e-wallet mga tropapips ang Starpay na kinontrata ng DSWD para maipamahagi ang tumataginting na P50 bilyon pondo na pang-ayudang pera sa mga naapektuhan ng lockdown, o kung tawagin eh Social Amelioration Program (SAP).

Pero ang hindi maintindihan ng mga senador, bakit ang hindi kilalang Starpay ang kinontrata ng DSWD gayung may mas malalaking kompanya na subok na sa kalakaran ng e-wallet.

Bukod sa hindi kilala kaya marami sa mga beneficiary ang hindi nakapag-down ng app nito, biruin niyo mga tropapips na may mga ulat na palugi raw ang kompanya at sinasabing nasa P62,000 lamang umano ang paid capital. Totoo ba ito? Aba’y daig pa nga ang Pharmally.

Sinabi noon ni Senador Manny Pacquiao na 1.8 milyon ang SAP beneficiary na dapat mabigyan ng Starpay ng ayuda. Ang nangyari, dahil hindi nga kilala at sablay ang operasyon, nasa 500 lang daw ang nakapag-download ng app nito (na sana eh nakakuha ng ayuda).

Ang tanong, ano ang nanyari sa 1.3 milyon na beneficiary na hindi nakakuha sa Starpay? Ano ang nangyari sa pondong kinontrata ng DSWD sa kanila kung sablay sila sa usapan?

Sa nakaraang pagdinig din sa Senado, hindi rin nakalusot kay Senador Ping Lacson ang ibinida ng DSWD na 94% na daw ang naipamahagi nilang ayuda ng SAP. Samantalang lumalabas din sa datos nila na ang pondong nagamit pa lang ay nasa 80%.

Ang palusot este, paliwanag ng DSWD, nagsagawa daw sila adjustment sa kanilang target na beneficiary na mula sa 717,372, at naging 855,597.

Pero hindi lang iyon, kung mayroon mga taong dapat na mabigyan na ayuda pero walang natanggap, tapos ang mga lokal na opisyal ang nasisisi gaya ng mga kapitan ng barangay, aba’y nalaman ni Lacson na lumang listahan pa noong 2015 ang ginamit palang basehan ng DSWD kaya nagkahetot-hetot ang pamimigay ng ayuda.

Hindi rin advance mag-isip ang DSWD dahil gumamit sila ng e-wallet system sa pamimigay ng ayuda samantalang 70 porsiyento ng mga dapat mabigyan ng ayuda eh depektibo o walang cellphone.

Kung mapapatunayan na nagka-ungguyan sa pamamahagi ng ayuda, lalabas na mas masahol pa nga ito sa Pharmally. Biruin mong direktang inagawan ng pang-tsibog ang mga taong hikahos dahil sa pandemya. Ika nga, direkta ito sa bituka. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”