Starpay bubusisiin ng BSP

Sisilipin na ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang mga reklamo tungkol sa Starpay Corp. na ginamit ng Department of Social Work and Development (DSWD) sa pamamahagi ng mga ayuda nakaraang taon.

Giit ni BSP governor Benjamin Diokno sa pana­yam sa ANC, iimbestigahan na ito dahil nasiwalat at nabuking na.

“We will look into it and we will look into the complaint because now it is in the public eye,” sabi ni Diokno.

Aniya, ang Starpay ay isa sa mga electronic money issuer na rehistrado sa BSP at nasunod naman nito ang requirement na ang kapital ay dapat P100 milyon.

“Over time, it has actually complied with the P100 million requirement,” sabi ni Diokno.

Ayon sa 2019 Financial Statement ng Starpay, nagkaroon ito ng paid up capital na P100 milyon ngunit kinain na ito ng mga lugi kaya’t P56.8 milyon na lamang ang kapital nito nu’ng Disyembre 2019.

Dagdag pa ni ni Diokno, ang DSWD ang pumili sa Starpay para mamahagi ng ayuda at walang kinalaman ang BSP sa desisyong iyon. (Eileen Mencias)