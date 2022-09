Starbucks kape taas-presyo

Nagtaas-presyo na rin ang mga inumin ng coffee brand na Starbucks.

Batay sa Rustan Coffee Corporation, tumaas ng limang piso ang lahat ng kanilang inumin.

Hindi naman sinabi ng kompanya ang dahilan kung bakit sila nagtaas ng presyo.

“We regularly review pricing to allow us to properly balance the experience we provide customers with our need to effectively run the business,” ani Starbucks Philippines marketing and global responsibility manager Maria Rosario Vilchez. (Ansherina Jazul)