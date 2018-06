Standhardinger tatrabaho na, Nabong isasabong ng San Miguel

DADAYO ng Calasiao Sports Complex sa Pangasinan ang San Miguel Beer para harapin ang NLEX sa huling edisyon ng Petron Saturday Special ng PBA Commissioner’s Cup mamaya.

Tuloy ang angat ng Beermen, nasa fifth spot na sa 4-4 win-loss record.

Napilay ang backcourt nang mawala sina Kevin Alas (ACL injury) at Kiefer Ravena (suspension), hindi na nakaahon ang Road Warriors na natengga sa 11th sa 2-7.

Nawala din si Larry Fonacier sa NLEX dahil inabot ng fractured ribcage nang makipagbanggaan kay Jervy Cruz ng Ginebra sa laro nila noong Hunyo 9 sa Legazpi City.

Hindi na makakahabol sa Top 2 ang SMB pagkatapos ng 11-game eliminations, pero pipilitin nilang manatili sa Top 6. Twice-to-beat ang Nos. 1 at 2 kontra Nos. 8 at 7 sa quarterfinals, best-of-three ang No. 3 vs. No. 6 at No. 4 vs. No. 5.

Inaasahang makakabalik na si top rookie Christian Standhardi­nger sa lineup ni coach Leo Austria. Masusubok na din si Kelly Nabong na latest addition sa team matapos ang inaprubahang trade ni Commissioner Willie Marcial nitong Huwebes na nagdala kay Gabby Espinas sa GlobalPort.

Tatlong laro ng SMB na nasa sidelines si Standhardinger, huli ang 99-94 win kontra TNT KaTropa noong Hunyo 16 na tinampukan ng ejections nina Marcio Lassiter, Arwind Santos, Terrence Romeo at ­Anthony Semerad.

Nakaligtas sa suspension sina Lassiter at Santos, kaya buo pa rin ang lineup ni Austria.

Susunod na asignatura ng Beermen ang Blackwater (Hulyo 4) at Magnolia Pambansang Manok sa pagtatapos ng elimination round (Hul­yo 7). (Vladi Eduarte)