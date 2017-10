Standhardinger P50M Man

Gagawin lahat para makuha si Christian ­Standhardinger?

May ugong na nag-alok daw ang TNT ­KaTropa, isa sa tatlong teams sa PBA ng MVP Group ­(Me­ralco at NLEX ang dalawa pa), ng P50 million para kay Standhardinger.

Hindi lang malinaw kung kailan naganap at kung kanino ibinato ang offer.

Kia ang dating may hawak ng rights sa No. 1 pick nitong 2017 PBA Draft, pero ibinigay nila ito sa San Miguel Beer kapalit nina veterans ­Ronald ­Tubid at Jay-R Reyes, sophomore Rashawn ­McCarthy at 2019 first round pick.

Para kaya sa husay ni Standhardinger ang offer, o para lang hindi ito pakinabangan ng iba?

Sigurado namang hindi sa SMB nakipag-­negosasyon ang TNT dahil magkaribal ang ­dalawang grupo.

Mukhang hindi kinagat ang P50M offer ­dahil ­nitong Linggo sa Robinsons Place-Manila ay ­napunta din sa SMB si 6-foot-7 Standhardinger ­bilang top pick overall.

Magsasama ngayon sila ni four-time MVP June Mar Fajardo para mabuo ang twin towers sa frontline ng Beermen.

Nagsama na dati sina 6’10” Fajardo at Standhardinger sa Gilas Pilipinas national team na sumabak sa FIBA Asia Cup sa Lebanon.

Hindi nila nakuha sa PBA Draft, may opsiyon pang isa – sa Gilas.





Nabuo ang national team sa ilalim ng Samahang Basketbol ng Pilipinas, ­hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ang padrino din ay si businessman ­Manny V. Pangilinan.

Bago pa ang SMB-KIA deal, naka-isa na rin ang MVP Group sa SMC (SMB, ­Ginebra at Star).

Nabingwit ng TNT ang 1-2 draft picks noong 2016 na sina Mo Tau­tuaa (NLEX) at Troy Rosario sa ­Mahindra (dating Kia).