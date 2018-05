Standhardinger, Balkman may dalang lasma?

Oops, malaking problema, mga igan. Maganda ang inilaro ng San Miguel Beer noong Sabado sa Dumaguete City pero mas maganda ang inilaro ng kalaban, ang Alaska.

Ang resulta 105-103 pabor sa Alaska, na naitala ang pang-apat na panalo laban sa isang talo samantalang tumukod naman ang SMB sa pangatlo nitong sunod na talo.

Natalo ang San Miguel maski na lumaro na para sa kanila si Renaldo Balkman, ang dating import ng koponan na nagbabalik matapos ma-ban dahil sa ginawa nitong pagsakal sa ka-team na si Arwind Santos ilang taon na ang nakakaraan habang kalaban ng SMB ang Alaska.

Umiskor ng 32 puntos si Balkman bukod pa sa 13 rebounds, 3 assists at 3 steals. Pero hindi nangyari ang inaasahan ng lahat – na tatapusin na ng SMB ang winless streak nito at bibigyan ng unang panalo ang kanilang top draft pick na si Christian Standhardinger at si Coach Leo Austria.

Umiskor ng 22 puntos si Standhardinger at ginawa ang mga bagay na inaasahan ng lahat na gagawin niya para sa koponan pero hindi pa rin ito naging sapat para matapos ang losin­g streak ng koponan.

Buong akala ng lahat, pati na ng pitak na ito, ay gaganda na ang laro ng SMB dahil sa pagbabalik ni Balkman. Siguro, natapat lang ang SMB sa ganda ng laro ng Alaska at sa pambato nitong si Vic Manuel. Pero marami pa rin ang iiling-iling dahil nga sa nangyaring pagkatalong muli ng koponan.

Wala na sa import ang problema. Pero kanino na dapat isisi ang pangatlong talon ng koponan? Kay Austria? Sabi nga nila, players­ win games, coaches lose ‘em.

Sabi ng ilang mga katoto, lasma bekata ang nangyari. Natapat lang na maganda ang inilaro ng Alaska. At mahaba pa ang torneo, marami pang puwedeng mangyari.

Pero walang dudang naa-alarma na ang SMB at maging mga opisya­l nito. Hindi na biro ang nangyayari. Matapos mag-kampeon sa Philippine Cup, ano’t ganito ngayon ang nangyayari? Anong kamalasan ang dumapo sa koponan?

Sabi tuloy ng ilang mga katoto, baka lasma ang pagdating ni Standhardinger. Oo nga’t kayod-kabayo ang mama pero baka may dala-dala itong lasma sa katawan.

Naniniwala ba kayo sa ganyan?

Sa Miyerkoles pa ang susunod na laro ng SMB, laban sa Phoenix. Sabi nga nila sa Ingles, on paper, dapat manalo ang mga Beermen.

Matatapos na nga kaya ang kamalasang dumapo sa koponan? Ang isa pang tanong, ano ang naghihintay sa dako pa roon?