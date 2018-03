Stalzer haharurot sa Blaze Spikers

STANDINGS

TEAMS W L

Petron 5 0

F2 Logistics 2 1

Cocolife 3 2

Cignal 2 2

Foton 2 2

Sta. Lucia 2 2

Generika-Ayala 0 3

Smart 0 4

Mga laro ngayon:

(Sta. Rosa City Sports Center)

2:00 pm — Cocolife vs Generika-Ayala

4:00 pm — Foton vs Petron

MALINIS sa limang laro ang Petron, malaking ambag sa kanila si import Lindsay Stalzer na naghasik sa opensa sa huling laro.

Nagtala ng 20 puntos ang American volleybelle upang tulu­ngan ang Blaze Spikers na kalusin ang Generika-Ayala, pang-lima nilang biktima ang Lifesavers.

Kaya naman inaasahang muling kakapitan ng Petron si Stalzer pagharap nila sa tiga­sing Foton sa Chooks to Go-6th Philippine Super Liga Grand Prix elims ngayong alas-kuwatro ng hapon sa Sta. Rosa City Sports Center, Laguna.

Kahit malayo ang mga ibang team sa kanilang karta, hindi magpapabaya ang Blaze Spikers, ayon kay head coach Shaq delos Reyes.

“We can’t afford to relax,” saad ni Reyes. “We want to avoid what happened last year when we lost to F2 (Logistics) in the finals. We want to come up strong every single set, every single game to win the title.”

Nasa second spot ng team standings ang defending champions Cargo Movers karga ang 2-1 card.

Samantala, magtatapat sa unang laro sa alas-2:00 ng hapon ang Cocolife at Generika-Ayala. (Elech Dawa)