Staff ni Digong walang tinaboy na mga pari – Palasyo

NILINAW ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar na walang itinaboy ang isang staff ni Pangulong Rodrigo Duterte na mga pari at Catholic official sa turnover ceremony ng Balangiga bells sa Eastern Samar.

Sinabi ni Andanar na wala siyang nakitang staff na nagpaalis sa mga pari bago pa dumating si Pangulong Duterte sa Balangiga Plaza.

Ang nakita umano niya ay ang pagkumusta ni Pangulong Duterte sa kanyang mga gabinete, mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP), mga pari, kay Archbishop Romulo Valles, Papal Nuncio at Archbishop of the Military Ordinariate ng United States.

Maging ang publiko ay nakita nang kamustahin ni Duterte si Valles.

Sa Facebook page ng Diocese of Borongan ay binanggit na ang mga pari, kabilang ang Borongan bishop, Archbishop of the Military Ordinariate ng US at Apostolic Nuncio ay sinabihan umano na lumabas ng ­Balangiga Plaza.

Nabatid na sinabihan pa umano ang ilang pari na alisin ang kanilang Roman collars para hindi umano ma-offend si Duterte.

Sinabi ni Andanar, hindi niya alam kung bakit kumakalat ang ganitong kuwento gayung binati pa ng Pangulo ang mga pari sa kanyang talumpati.