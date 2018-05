Staff ‘ginunting’ ng senador

Miyembro ng Senado ang nanibak ng kanyang empleyado dahil lamang sa walang kumuha ng litrato sa event na pinuntahan niya sa isang lugar sa CAMANAVA?

Nakarating sa impormasyon ng petmalung spy na si Mang Teban na inimbitahan daw kasi ang senador sa ribbon cutting ng isang proyekto sa nasabing lugar.

Hilig kasi ng senador na kapag may aktibidades siya, kailangan na may pumipitik na camera upang makunan ang pagpapaganda niya sa publiko.

Ang masaklap nito, ang staff na inutusan na kumuha ng litrato sa aktibidad ng senador, naligaw dahil sa hindi umano kabisado ang pasikot-sikot sa nasabing lugar.

Nakarating naman daw ang empleyado ng senador pero hindi na nito ina­butan ang kanyang amo na mabilis palang umalis, marahil ay nabur­yong at walang kumuha ng litrato habang ginugunting niya ang ribbon.

Sa inis umano ng senador, ang staff na lang niya ang ginun­ting eheste pinalakol sa trabaho kahit na ilang taon na itong naninilbihan sa kanya.

Hindi man lang daw binigyan ng se­cond chance ang staff, bagkus ay dali-daling pinag-alsa balutan dahil lamang sa hindi siya nakuhanan ng litrato sa ribbon cutting.

Pintahan nyo na. Ang senador na nanibak ng staff dahil sa pagiging late sa event ay may anak na nagresign sa trabaho. May letrang R sa kanyang pangalan as in Real estate.