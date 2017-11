Sta. Lucia pasok sa win-column

By Elech Dawa

Kinalsuhan ng Sta. Lucia ang three-game skid sa bisa ng 25-19, 25-21, 25-19 panalo sa guest team Victoria Sports-UST kahapon sa Chooks to Go-Phili­ppine Superliga Grand Prix sa FilOil Flying V Centre.

Sumandal ang Lady Realtors kina reinforcements Ukranian Dana Anisova at Canadian Marisa Field, at local star Pam Lastimosa para ilista ang unang panalo at ibaon ang Tigresses sa ilalim sa 0-3 card.

Tumikada si Anisova ng 13 points kasama ang 11 kills, may 11 points si Lastimosa para sa Lady Realtors na dinomina ang blocking department 8-2 ng event na suportado ng Mikasa, Senoh, Mueller, Grand Sport, Rebisco, Island Rose, Cloudfone at UCPB Gen.

“Madami pa rin kaming errors and lapses then, hindi pa rin nagko-connect ang setter at middle hitters natin.

Buti na lang nandiyan ‘yung imports natin na kayang-kaya ‘yung outside hits,” puna ni Sta. Lucia coach Jerry Yee.

Umiskor si Dimdim Pacres ng nine, may tig-eight sina Carla Sandoval at Caitlyn Viray sa Tigresses.