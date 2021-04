St. Luke’s sa BGC, QC apaw na pasyente

Pinabatid ng St. Luke’s Medical Center nitong Linggo na full capacity na uli para sa mga pasyenteng may COVID-19 ang kanilang ospital sa Bonifacio Global City (BGC) sa Taguig at sa Quezon City

“All designated COVID wards and ICU units have reached full capacity with several critical patients in waiting at the Emergency Room,” ayon sa public advisory ng St. Luke’s.

Hiniling nila sa mga nakararanas ng sintomas ng coronavirus at kailangang magamot agad na ikonsiderang pumunta sa ibang healthcare institution sa panahon ngayon.(SDC)