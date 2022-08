SSS pensyon ng 20M member namimiligro

Nanganganib na hindi magkaroon ng sapat na pensyon ang aabot sa 20 milyong miyembro ng Social Security System (SSS) na na magreretiro sa kanilang trabaho dahil sa hindi pantay-pantay na pagbabayad ng mga kontribusyon.

Sa isinagawang Senate Committee on Government Corporations and Public Enterprises, sinabi ni SSS Chief Actuary Edgar Cruz, sa halos 47 milyong Pilipinong nagtatrabaho, humigit-kumulang 41 milyon lamang ang miyembro ng SSS habang 4 milyon o higit pa ang hindi miyembro o ng Government Service Insurance System (GSIS).

“‘Yong 41 million members of SSS not all of them are actively paying. Meron diyan nagbayad ng isa, dalawang beses tapos wala na. (Some are paying just once or twice) Effectively member but will not get significant benefits. Ang estimate ng staff namin baka malapit sa 20M ay hindi magkakaroon ng makabuluhang social insurance mamaya,” pahayag ni Cruz.

Ang mga benepisyo ng SSS na natatanggap ng mga miyembro nito ay base sa iniambag ng miyembro sa pension fund.

Kaya’t ang isang 20 taon nang miyembro na nagbabayad ng masigasig hanggang sa edad ng pagreretiro na 65 ay malamang na makakatanggap ng mas mahusay na pensyon kaysa sa isang indibidwal na may pautay-utay na mga kontribusyon.

Sa tala ng SSS, mayroon silang humigit-kumulang sa 40.98 milyong miyembro at 3.297 milyong pensiyonado.

Ang saklaw na matatanggap ay maaaring mas mataas sa P18,495, hanggang sa mababa na P2,000 kada buwan, depende sa kontribusyon ng mga miyembro. (Dolly Cabreza)