SSS paasa sa dagdag pensiyon

Binatikos kahapon ni House Deputy Minority leader at Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate ang pagtalikod ng Social Security System (SSS) sa pangako nitong P1,000 dagdag sa pensyon ng mga miyembro.

Kinuwestyon din ni Zarate ang pambibitin ng SSS sa dagdag na benepisyo ng mga pensyoner gayung inaprubahan na ito noong Enero 2017 sa ilalim ng pamumuno ng noon ay si SSS chairman Amado Valdez.

“The current SSS Board is worse than the Grinch. Using its already long discredited excuse of depleting fund life in exchange for the very lives of their pensioners, is the height of callousness and insensitivity, especially in this pandemic aggravated crisis that hit even more our senior citizens or elderly people,” ayon sa kongresista.

Sa halip na paasahin ang mga pensioner at pahirapan ang mga miyembro sa dagdag na kontribusyon, hinamon ni Zarate ang pamunuan ng SSS na magtrabaho at maglatag ng mga reporma para hindi sila naaakusahan na inutil.

Kabilang aniya sa mga dapat tutukan ng SSS ang pagsusulong ng sistema ng koleksyon sa mga employer; kolektahin ang ilang bilyon sa kontribusyon na hindi nababayaran ng mga delinquent employer sa nakalipas na 10 taon; bawasan ang bonus at iba pang insentibo na tinatamasa ng mga opisyal at Board member; at bawiin ang mahigit na P200 milyon sa hindi namang pinayagan na retirement package ng mga dating SSS Board member noong 2009; at singilin ang mga multang ipinataw ng korte sa mga employer na lumabag sa mga patakaran ng ahensya.

Kasabay ng kahilingan sa Kamara na imbestigahan ang napakong pangako ng SSS na dagdag sa pensyon ng mga miyembro, umapela rin si Zarate sa liderato ng Kongreso at Senado na pabilisin ang pag-apruba sa House Joint Resolution No. 1 (HJR No.1) na humihiling sa mabilis na pagpapalabas ng ikalawang yugto ng P1,000.

Ito ay para mapuwersa aniya ang SSS na ipamahagi ang nabibinbin na dagdag sa pensyon ng mga miyembro.

Sinabi ng Kongreso na ginaya lang ng kasalukuyang pangasiwaan ng SSS ang taktika ng mga nagdaang administrasyon ng ahensya para takutin ang mga miyembro.

Una nang inihayag ng SSS na mababawasan ang fund life ng SSS ng 10 taon kapag ipinatupad ang ikalawang yugto ng dagdag sa benepisyo ng mga pensioner.

“It would be well for the SSS board to stop scaring the people of this phantom adverse effect once the current pension is increased,” dagdag ng kongresista.

“Anyare sa pangako ng SSS sa mga tao at sa Kongreso na magpapatupad sila ng mga reporma para ma-improve ang fund life ng ahensya? Mukhang may basehan ang isang Australia-backed study na isa ang Pilipinas sa mayroong palpak na pension system sa mga retiree sa buong mundo,” ani Zarate. (Mia Billones)