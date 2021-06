Sputnik bakuna babaha sa PH

Tiniyak ni Russian President Vladimir Putin ang mas maraming supply ng Sputnik V vaccine para sa Pilipinas.

Ito ang ipinangako ni Putin kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang telesummit nitong Miyerkoles.

“President Putin said that Russia will increase the volume of deliveries of Sputnik V vaccines to the Philippines,” ayon sa inilabas na pahayag ng Malacañang.

Nagpasalamat naman si Pangulong Duterte sa ipinadalang bakuna at iginiit na mapabilis sana ang delivery ng inorder na dagdag na bakuna.

“The President also thanked President Putin for making Sputnik V available to the Philippines and reiterated the importance of the expeditious delivery of ordered vaccines,” ayon pa sa Palasyo.

Matatandaang nakapag-deliver na ang Russia ng dalawang beses ng supply ng Sputnik V vaccines sa bansa.

Bukod sa bakuna ay natalakay din ng dalawang lider ang mga mahahalagang isyung may kinalaman sa kalakalan at pamumuhunan, enerhiya, infrastructure developments, defense at military-technical cooperation. (Aileen Taliping)