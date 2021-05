Good day mga ka-Abante

Isang mapagpalang linggo na naman sa ating lahat, malapit na bumaba ang status protocols level magmula MECQ papunta na sa MGCQ o GCQ.

So kahit saan mo tignan, blessing pa rin mula sa business sector standpoint at health sector. Dahil mayroong improvement sa datos at successful ang implementation ng IATF.

Hindi na rin biro ang ginawang pagtitiis at sakripisyo na ginawa ng mamayan at gobyerno sa pagsunod sa protocol.

Grabe ang challenges na hinarap ng ating gobyerno, ang “name of the game “ sa mga darating na panahon para masugpo ang paglaganap ng virus ay “consistency in what we do“.

Kaya ‘yan pagsasama-sama, tiwala sa nagpapatupad at disiplina sa sarili. “We are not out of the woods yet“, hindi pa tapos ang laban sa COVID, baka nga mamaya madagdagan pa.

May napipintong malaking project para sa mga atleta ang bubuksan ngayon taon sa lalawigan ng Batangas.

Ito ay isang SPORTS ACADEMY. Napakasaya ng mga Batangueño kung mangyayari ito dahil mae-enjoy nila ang magandang facility na kumpleto.

Magmula weight training, volleyball ay basketball. Kaya ayan antabayanan natin mga ‘ala eh’ boys at mga taga-south area.

Please follow me at LYKA as defenseminister, subscribe at my YouTube Channel Bantay Sarado.

Watch us at SPORTALAKAN this Wednesday 4pm Man to Man with JerGer.

For laundry needs check LaundryCare Alabang, for cleaning solutions shop @ SHOPEE thecleankind.