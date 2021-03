Bilang paggunita sa anibersaryo ng deklarasyon ng lockdown, hinayag ng Senado na ang araw na ito ay paalala para sa patuloy na paghihirap na nararanasan ng mga Pilipino dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic.

“Paalala po ang araw na ito sa hirap na patuloy nating dinaranas. Kawalan ng trabaho ng ating manggagawa, habang naglaho ang mga oportunidad. Sumisipa ang bilang ng mga kaso, habang naghahabol pa rin tayo sa mga babakuhan,” pahayag ni Senador Joel Villanueva sa Abante.

Aniya, “Imbes na resbak na ng bakuna, parang Covid comeback pa ang nangyayari. Magsilbi nawa itong araw na ito upang doblehin o triplehin pa ang ating mga efforts at gawin ang mga adjustments sa mga programa natin kung kinakailangan.

“Pabilisin natin ang kilos natin with a sense of urgency. Kasabay po ng paglaban nating ito, patuloy tayong manalangin sa ating Panginoong Diyos,” giit pa ng senador.

Sinabi rin ni Villanueva na, “Split na tayo sa COVID. Kasi gusto na natin makipagbalikan sa trabaho at kabuhayan.”

Apela ng mga doktor

Samantala, hinayag ng Philippine College of Physicians (PCP) na sa isang taong paglaban ng bansa sa pandemya, gayunman hindi pa rin umano dapat magpabaya.

Kaugnay ng muling pagtaas ng COVID case, umapela ang PCP na kailangan nang baguhin ang nakaugalian at sundin ang mga protocol para maiwasan ang hawaan ng COVID-19.

“We cannot endure another lockdown because of its dire socio-ecomic impact,” ayon pa sa PCP.