Spence sobrang kupad – Pacquiao

Para kay eight-division world champion Manny Pacquiao, mas mabagal pa si unified welterweight champion Errol Spence Jr. kumpara kay former WBA titlist Keith Thurman.

Magugunitang napataob ni Pacquiao si Thurman noong 2019 para masungkit ang WBA welterweight belt.

Isa sa pinagpipilian ng Pambansang Kamao na makaharap si Spence na nagwagi noong Disyembre kontra kay Danny Garcia para sa IBF at WBC welterweight unified belt.

“He [Spence] is too slow,” lahad ni 42-year-old Pacquiao mula kay Josef Ramos ng BusinessMirror. “Spence is slower than Thurman but it’s going to be a good fight.”

Bukod kay Spence, isa rin sa hangad na makaharap ni Pacquiao si mixed martial arts superstar Conor McGregor. (JAT)