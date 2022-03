Specialty hospital kada rehiyon tinulak ni Zubiri

Isusulong ni Senate­ Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang pagtatayo ng maraming specialty hospital sa bansa kagaya ng Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, the Philippine Children’s Medical Center at iba pa.

Kung magkakaroon sa bawat rehiyon, hindi na luluwas sa Maynila ang mga pasyente para magpakonsulta o magpapagamot sa mga specialty hospital na kadalasan ay nasa National Capital Region (NCR) o Metro Manila.

“It’s so important that we strengthen our medical care system in our provinces. Sa ngayon kasi, kailangan pang lumuwas ng mga tao mula probinsya papuntang Maynila, kung magpapagamot sa mga specialty hospitals. Kung hindi naman sila makakaluwas, ang option lang ay magpunta sa private hospitals, na sobrang mahal naman,” sabi ni Zubiri.

“Pero kung wala kang sasakyan o kahit pamasahe para makaluwas ng Maynila, sigurado wala ka ring pang-private hospital. This is the reality for millions of Filipinos, kaya hindi na lang sila nagpapagamot,” dagdag pa niya.

Ayon pa kay Zubiri, mas mainam na ilapit sa mga tao ang mga specialty hospital sa halip na pumunta pa sila sa Maynila nang sa gayon ay makati­pid din sa gastusan sa pagpunta lang doon.

Nagdaang taon ay ipinasa ang Bacolod City General Hospital Act para mapagsilbihan ang mga residente doon at iba pang munisipalidad.(Dindo Matining)