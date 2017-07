Special session sa ML itinakda sa Sabado

Nagpatawag ng special session sa Kongreso si Pangulong Rodrigo Duterte para sa ekstensyon ng Martial Law.

Sa advisory ni House majority Leader Rodolfo Farinas, gaganapin ang special session sa Hulyo 22, 2017 o eksaktong ika-60 days ng Proclamation 216 na inilabas ni Duterte noong Mayo 23.

“NOTICE TO ALL MEMBERS: The President will call the Congress to a Special Session on Saturday, Jul 22, 2017, at 9am, to consider the extension of Martial Law. See you, please! Thank you!” ayon sa abiso ni Farinas.

Ang Kongreso ay sa Hulyo 24 pa babalik sa kanilang regular na sesyon kaya nasa bakasyon pa ang mga ito hanggang Hulyo 23.

Dahil mapapaso na ang Proclamation 216 sa Hulyo 22, kailangang magpatawag ng special session ang Kongreso.

“Of course, it will be a Joint Session as required by the Constitution for the Congress to consider the initiative of the President to extend Martial Law,” ani Farinas kaya gaganapin ang joint session sa Batasan Pambansa.

Alinsunod sa protocol, magsasanib puwersa ang mga senador at congressmen kung saan magbobotohan ang mga ito para makakuha ng majority vote.

Ang Kongreso ay mayroong 292 miyembro habang ang Senado ay 23 dahil nakakulong si Sen. Leila de Lima kaya 315 ang bilang ng mga ito at 158 lang ang kailangang boto para sa ekstensyon o pagpigil sa Martial Law.