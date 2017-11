Special session sa BBL barado

Mistulang binara ng dalawang lider ng Kongreso ang kahilingan ni Pangulong Rodrigo Duterte na magdaos ng special session para tala­kayin ang panukalang Bangsamoro Basic Law (BBL).

Ayon kay House Majority Leader Rodolfo­ Fariñas, nagbigay na umano ng pangako si Speaker Pantaleon­ Alvarez na tatapusin ng kamara ang deliberasyon ng BBL draft bago mag adjourn ang sesyon ng kongreso sa Marso 21 kaya hindi na kailangan ng special session.

Hihilingin umano nila kay Pangulong Duterte na huwag nang magpatawag ng special session dahil sisikapin naman nilang tapusin ito bago mag-adjourn ang sesyon sa Marso.

“Kung mag-special session, hindi naman namin pwedeng i-compress lahat ng schedule na ‘yan, so we will request the Speaker, we’ll request the President na siguro hindi na kailangan ‘yung special session and we will try to finish it before we adjourn on March 21,” ayon kay Farinas.

Ayon pa sa kongresista, may nasimulan na silang mga pagdinig ukol sa naturang panukala.

Sa pagsasalita­ ng Pangulo­ sa First Bangsamoro Assembly sa Sultan Kudarat sa Maguindanao nitong Lunes ay sinabi nitong hihili­ngin niya sa kongreso na magdaos ito ng isang araw na special session para sa panukalang BBL.

Ikinatuwiran din ni Senate Majority Leader­ Vicente ‘Tito’ Sotto III na kahit magsagawa ng isang araw na special session ay hindi nito mapapabilis ang pagsasabatas­ ng BBL ngayong taon.

“Even if we have sessions thru Christmas and New Year’s Day, it is not possible to pass it on third reading this year in the Senate,” ani Sotto.