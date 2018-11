Sparrow tatapatan ng ‘Pirok-pirok’ ni Digong

PINALITAN ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangalan ng itatatag na grupo na ipantatapat sa sparrow unit ng New People’s Army (NPA).

Sa halip na Duterte Death Squad, sinabi ng Pangulo na tatawagin na lamang itong ‘Pirok-pirok’ na ang ibig sabihin ay pagkurap ng mata.

Nasagad na aniya ang pasensiya ni Pa­ngulong Duterte kaya iminungkahi nito kina Defense Secretary Delfin Lorenzana at DILG Secretary Eduardo Año na bumuo ng sariling grupo na hahabol sa sparrow unit ng mga NPA.

“Kill the NPAs. They keep on sending sparrows. You keep on kil­ling my policemen and soldiers from behind, unarmed and vulne­rable. Napuno na ako. I told Defense Lorenzana and Año, “Let’s crea­te our own sparrow.” But let’s not name it ‘Sparrow’. It should be ‘Pirok-pirok’ (blinking). It’s the same kind of killing anyway. “Who killed this?” “Pirok-pirok,” anang Pangulo.