Spanish embutido ni Chef Editha Singian

Maraming naipamana sa atin ang mga Espanyol nang sakupin ang Pilipinas sa loob ng mahigit tatlongdaang taon. Ang isa sa kanilang ibinahagi ay ang mga lutong Espanyol kasama na ang embutido.

Sa Espanya, ang embutido ay isang tawag sa sausage.

Nabago na lang ang itsura pati ang laman nito dahil dinevelop ng mga Pinoy na ayon sa ating panlasa. Hanggang sa ang embutido ay nagmukhang meatloaf na.

Si Chef Editha Singian ay matagal nang nagluluto at nagdedevelop ng mga recipes mula sa orihinal na lutuing Pilipino. Namimigay ngayon ng libreng recipe si Chef Edith sa kanyang Facebook Page para matulungan ang mga gustong magkaroon ng extrang pagkakakitaan o nais lamang na mabago naman ang kanilang inihahanda para sa pamilya.

Ang ibabahagi ngayon ni Chef Edith ay ang recipe ng Spanish Embutido na nagmula pa sa kanyang biyenan na si Adela Garcia Singian.

SPANISH EMBUTIDO

Ingredients:

1/2 kl. ground pork shoulder (kasim)

1/4 kl. ham, chopped

1 med. onion, chopped

1 pc. or 2 pcs. chorizo Bilbao

1/4 c. pickle relish

1/4 c. chopped pitted green olives

2 tbsp capers

1/2 c. grated queso de bola

1/2 c. raisins

5 large eggs

2 tsp Worcestershire sauce

1 tsp salt to taste

Freshly ground pepper

1/2 c. soft butter

Lard leaf (sinsal)

2 hard boiled eggs

Haluin ang unang 14 na ingredients. Ilatag ang lard leaf sa isang tray, saksakan ng 1-1/2 na tasa ng embutido mixture. Iayos ang mga hiniwang itlog at irolyo. Ulitin ang pamamaraang ito hanggang sa makabuo ng 4 na rolyo.

Ilagay ang embutido sa isang 16” x 12” na rectangular pan. I-bake na may kaunting tubig sa isang pinainit na oven na nasa 350 degrees Fahrenheit sa loob ng isang oras hanggang sa maging golden brown.

Ready na ang Spanish Embutido!

Mayroon ba kayong nais ibahaging recipe o menu ng inyong restaurant? Ibahagi na yan sa ating Facebook Page: Patikim Nga or mag-email sa marou70@gmail.com