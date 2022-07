Soyud, NLEX sapol 6th spot

Itinala ni Raul Soyud ang conference-high na 19 puntos upang sandigan ng NLEX Road Warriors sa paghaltak sa importanteng 109-95 panalo kontra NorthPort Batang Pier upang okupahin ang ikaanim na puwesto sa pagtatapos ng eliminasyon ng 2022 PBA Philippine Cup sa Araneta Coliseum, Biyernes ng hapon.

Pinamunuan ni Soyud, na nagdagdag ng 6 rebounds, 1 assist at 1 block, ang Road Warriors sa pagtatala ng 27 puntos na abante sa laro bago na lamang pinigilan ang mga Batang Pier tungo sa kabuuang 6-5 panalo-talong karta ng koponan sa pagsasara ng eliminasyon.

“Sinabi lang sa amin ni coach na dapat ready kami palagi dahil kailangan din ng NorthPort manalo. Ginawa lang namin kung ano dapat gawin,” sabi ni Soyud, na nakamit ang kanyang unang Player of the Game sa taon.

Tumulong si Don Trollano na may 16 puntos, 3 rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 block habang kapwa may tig-15 puntos sina Anthony Semerad at Philip Paniamogan.

“Ginebra or Magnolia ang makakatapat namin, walang pagpipilian dahil parehas malakas ang dalawa,” sabi ni NLEX coach Yeng Guaio.

“Maganda ay naipakita ang effort namin making sure na nandoon ang intensity pati na sa aggressiveness kasi may tendency kami na mag-relax lalo na kapag malaki ang lamang tulad sa mga nangayari sa huling mga laro,” sagi ni Guiao.

“Masaya na kami sa sixth place dahil mas mahirap na twice to beat disadvantage, kahit sino ang makaharap namin.”

“Sixth place is as good as a third place, parehas lang kung sinong team. Ayaw namin na maglaro na twice to beat disadvanatage Talagang gisnutos namin na makuha ito na sixth place,” sabi pa ni Guaio.

Muli naman nakalasap ang NorthPorth ng kabiguan at lisanin ang komperensiya na may kabuuang 3-8 panalo-talong record. (Lito Oredo)