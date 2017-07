THE SOURCE: MUKHA NI PACQUIAO, ‘BINALEWALA’ SA MGA TV SHOWS SA AUSTRALIA!

By Jojo Gabinete

Ang mga Pilipino na naninirahan sa Australia ang makapagpapatunay na maliban sa pagbanggit ng pangalan, hindi masyadong ipinapakita ang mukha o video ni Senator Manny Pacquiao sa mga news report tungkol sa nakaraan na laban nila ng Australian boxer na si Jeff Horn.

Pero hindi inisip ng mga Pinoy sa Australia na biktima ng discrimination ang Pambansang Kamao dahil para sa kanila, naging patriotic lamang sila at nagpakita ng complete support sa kababayan nila.

Francine at Thea, magkahawig!

Nanay ni Thea Tolentino ang role ni Francine Prieto sa Haplos ng GMA 7 at bagay na mag-ina ang dalawa dahil magkahawig sila. Pinapanood namin ang Haplos mula nang magsimula ito noong July 10 at sa lahat ng mga karakter sa bagong afternoon teleserye ng Kapuso Network, ang role ni Francine ang mapapansin dahil sa kanyang makukulay at malulutong na dialogue.

Kontrabida ang papel na ginagampanan ni Francine pero nakakatawa ang mga sinasabi niya at effective ang kanyang portrayal kaya kaabang-abang ang bawat eksena niya.

Sa mga hindi nakakakilala sa tunay na Francine, witty at malakas ang sense of humor niya na nahasa nang husto noong mainstay pa siya ng Bubble Gang at ng defunct comedy show na Bahay Mo Ba’To?

ANDRE, BALIK-BASKETBALL!

Ang Sunday Pinasaya ang regular show ni Andre Paras at dahil hindi pa siya nabibigyan ng bagong teleserye project ng GMA 7, binalikan niya ang kanyang first love, ang basketball.

Player si Andre ng AMA Online Education team at naglalaro ang grupo nila sa PBA D-League.

Kasama si Andre sa Network Bets category ng Most Beautiful List ng YES! Magazine.

Sa interbyu kay Andre, sinabi nito na binalikan niya ang paglalaro ng basketball dahil may oras siya. Sariling desisyon ni Andre na maging active uli sa basketball dahil naging inspirasyon niya ang kanyang ama at kapatid.

Natutuwa si Andre dahil positive ang lahat ng mga feedback sa kanyang performance sa PBA D-League. Para kay Andre, malaking bagay ang mga papuri na natatanggap dahil ito ang nagbibigay sa kanya ng motivation na husayan at lalong pagbutihin ang paglalaro.





Walang nakikita na conflict si Andre sa basketball at showbiz career niya dahil supportive sa kanya ang Viva Artists Agency at ang GMA Network Inc.

Resorts World, dinadagsa na!

Sarado pa ang ibang mga business establishment sa Resorts World Manila nang puntahan namin ito pero dumarami na uli ang mga nagsusugal sa casino sa ground floor. Under construction naman ang second floor ng Resorts World Manila, ang lugar na sinunog ng gunman na si Jessie Carlos.

May nagsabi sa amin na aalisin na ang casino sa second floor para mabura na ang alaala ng malagim na trahedya na ginawa ni Carlos noong June 2, 2017.

Plano ng Resorts World Manila management na maging bahagi ng Newport Mall ang sinunog na casino sa second floor.