THE SOURCE: JUDAY, ‘NABASAG’ ANG BOSES, ‘LUHAAN’ SA EULOGY KAY TITO ALFIE!

Ang Holy Mary ­Memorial Park sa Angeles City, Pampanga, ang final resting place bukas, Sabado, ng veteran entertainment writer at talent manager na si Alfie Lorenzo.

Dinala kahapon ang cremated remains ni Tito Alfie sa bayan niya sa Sta. Cruz, Porac, Pampanga pagkatapos ng 9 am mass sa Faith Chapel ng Arlington Memorial ­Funeral Homes.

Naganap ang cremation sa labi ni Tito ­Alfie noong Miyerkules nang gabi at habang hini­hintay na matapos ang procedure, nagbigay ng eulogy ang mga tao na naging bahagi ng buhay niya, sina Lito Pimentel, Rey Abellana, Jordan Castillo, Judy Ann Santos, Jeffrey Santos at ang Abante Tonite entertainment editor na si Jerry Olea.

Isa-isang binalikan ng mga nagsalita ang mga karanasan nila kay Tito Alfie at ang kakaiba na ugali nito.

Ikinuwento ni Rey na naranasan nila ng ­kanyang mga kapwa Liberty Boys na ­ikulong ni Tito Alfie sa bahay na literal na naka-­padlock para hindi sila makalabas dahil sobra ang pagiging pasaway nila.

Ang Liberty Boys ang mga talent ni Tito ­Alfie na pinasikat niya noong dekada ‘80. ­Inamin ni Rey na siya ang pinakapasaway sa Liberty Boys pero kinontra ito ni Jordan dahil siya raw ang nagbigay ng pinakamarami na problema sa ­manager nila.

‘Nabasag’ ang boses at hindi naman napi­gilan ni Judy Ann ang mapaluha sa huling ­bahagi ng kanyang eulogy dahil nangibabaw ang ­emosyon niya.

Dakila ang pagkatao ni Judy Ann dahil ­hindi niya pinabayaan ang kanyang manager, kahit nagkaroon sila ng mga hindi pagkakaunawaan.

“Si Tito Alfie, I’m sure, masaya siya kasi naibigay natin ‘yung gusto niya. Na-cremate siya, nandito po kayong lahat. Masaya siya na meron siyang live TV coverage kanina habang nagma-mass.

“Alam ko kasi na ‘yun ang gusto niya na ­lahat ng atensyon ng tao, kapag dumarating siya, dapat ramdam mo siya. ‘Yun ang ­sinubukan ­namin na gawin, ang maramdaman siya so thank you…





“Nagpapasalamat po ako sa time na ibinigay ninyo, alam ko na some of you, may nakasamaan ng loob si Tito Alfie, one way or another, but then again, alam n’yo naman ‘yan, talagang karamihan sa atin, love-hate relationship tayo sa kanya pero malaki naman ang puso ni Tito Alfie, alam naman nating lahat ‘yan.

“Thank you sa lahat, wala naman akong ibang sasabihin. Nasabi ko na sa kanya, nagpasalamat ako sa kanya, nag-sorry ako sa kanya.

“Malaking parte si Tito Alfie ng karera ­namin ni Kuya Jeff kasi talagang kapag ipinaglaban ka niya, ipaglalaban ka niya. Kapag isinumpa ka ­naman niya, isinumpa ka naman talaga niya. Naunahan mo pa si Lord sa langit.

“Tanggap naman namin ‘yan na ­magkapatid. Kung meron man kaming mga memories sa ­kanya, hindi lang kasi siya isa. Tama si Lito ­(Pimentel), kulang ‘yung gabi, kulang ‘yung oras na kini-cremate siya para makuwento ­namin kung ano ‘yung mga katarantaduhan naming ­ginawa kay Tito Alfie para lang makaganti kami, kasi masungit talaga siya hahahaha!

“Masungit siya saka minsan, matakaw siya sa time pero ano siya, hard love ‘yung ibini­bigay niya sa amin pero kapag ipinakita naman niya ‘yung concern niya at ‘yung affection niya, ­ipaglalaban ka naman niya hanggang kabilang-buhay. Nauna lang siya sa kabilang buhay pero hindi naman ako nagmamadali,” ang sabi ni Judy Ann.

Kasama sa pagbaba­lik-tanaw ni Judy Ann sa nakaraan ang sobrang takot nila ng kanyang mga kapatid kay Tito Alfie dahil may ugali ito na nanghihiya sa harap ng maraming tao.

“I remember may times, si Tito Alfie kasi, kapag sinusuway siya, walang patumanggang papahiyain ka ­talaga niya. So may time na kaming ­magkakapatid, may pinanggalingan kami noon, tapos, pinapunta niya kami sa Casa ­Marcos.

“Bago kami ­pumasok sa Casa Marcos, nag­hawak-hawak kami ng kamay na ­magkakapatid tapos kumanta kami ng Ama Namin kasi ­takot na takot kami kung ano ang sasabihin niya sa harap nina Direk ­Elwood ­Perez, Mother Lily (Monteverde),” ang kuwento ni Judy Ann na hindi nakakalimutan ang mga aral na natutu­nan mula sa manager niya.

“Si Tito Alfie, ipu-push ka niya talaga. Siya ‘yung magsasabi kung anong dapat mong gawin. Siya ‘yung nag­sabi na magtrabaho ka nang magtrabaho kasi kapag tumanda ka na, nag-­asawa ka na, mababawasan na ‘yung trabaho mo kasi may iba nang papalit sa’yo kaya ang trabaho ko po noon, ­talagang 24/7.

“Na kapag nako-confine ako, susunduin niya ako sa ospital kasi kailangan ko na mag-taping. Kasi ­kailangan daw, professional ako.

“So, natanim niya po ‘yon sa akin, na hanggang ngayon, kahit magkakasakit ako o may sakit ako, kapag kailangan ako sa isang lugar para magtrabaho, kailangan ko siyang gawin kasi ‘yun ang nakasa­­na­yan ko. ‘Yun ang nakalakihan ko.

“Si Tito Alfie din ang nag-push sa akin na magka-album. Hindi ko alam kung bakit ako sumunod. ­Nakadalawa pa ako pero siya lang ‘yung naniwala na puwede akong magkaroon ng album.

“Akala ko dati, photo album lang ‘yung ­kailangan kong gawin. Sabi ko, meron na ako Tito A, madami, inanay lang.

“Sabi niya, ‘Hindi. Pumunta ka kay Boss Vic (del Rosario). Ipinapatawag ka niya sa office, may ­gagawin kang album.’

“Sabi niya, ‘Basta gawin mo lang. Maniwala ka sa akin, gawin mo lang.’

“Sa hindi ko po malaman na dahilan, naging ­platinum ‘yung album ko. Hanggang ngayon, nag-­iisip ako paano nangyari ‘yon. Meron siyang naki­kita na hindi ko nakikita. Meron siyang pinaniniwalaan na hindi ko naiintindihan. Meron siyang disiplina na ayokong gawin.

Me­ron siyang something. Alam niya ‘yan, kapag may nakita siya na talent, alam niya na may posibilidad na sisikat ‘yung taong ‘yon,” ang mahabang kuwento pa ni Juday.