THE SOURCE: BEAUTY QUEEN, TOMBOY!

Kontrobersyal ang isang beauty queen dahil sa intriga na member siya ng LGBT community. Hindi pa nagsasalita ang beauty queen tungkol sa ibinibintang sa pagkatao nito pero para sa kanyang mga supporter, hindi kasalanan kung tomboy siya dahil karangalan para sa LGBT community ang tagumpay niya sa beauty pageant na sinalihan.

Maganda, matalino at sexy ang beauty queen na iniintriga na tomboy. In fact, siya ang crowd favorite dahil sa press presentation pa lang, angat na angat siya sa ibang mga kandidata kaya marami ang natuwa nang ma­panalunan niya ang korona.

Hindi ang Filipina beauty queen ang unang beauty contest winner na natsismis na tomboy dahil ganito rin ang akusasyon kay Iris Mittenaere nang manalo ito sa 66th edition ng Miss Universe na ginanap sa Pilipinas noong January 20, 2017.

Mabilis na pinabulaanan ni Iris ang tsismis na kusang namatay nang ipakilala niya sa publiko ang kanyang French dentist boyfriend na si Matthieu Declercq.

BAWAL ANG DEADLY WEAPONS SA THE EDDYS!

Pararangalan ngayong gabi ng Society of Philippine Entertainment Editors (SPEED) ang pinakamahuhusay na pelikula, direktor at mga aktor noong nakaraang taon sa pamamagitan ng The Eddys na magaganap sa Kia Theater, Araneta Center, Cubao, Quezon City.

Star-studded ang The Eddys dahil kumpirmado ang pagdalo ng mga sikat na artista na nominado at ng mga performer. Nangunguna sa listahan sina Edu at Luis Manzano, ang mga host ng gabi ng parangal ng award-giving body ng SPEED.

Mapapanood sa ABS-CBN ang delayed telecast ng The Eddys at para sa mga manonood sa Kia Theater, may mga paalala ang management, ipinagbabawal ang pagdadala ng mga backpack, payong, matutulis na bagay, illegal substance, deadly weapons, mga pagkain at bottled water na binili sa labas, videocameras, banners, explosives at firearms.

Miss Manila, kandidata sa Mutya!

Official candidate ng Mutya ng Pilipinas 2017 si Miss Manila 2016 Cristelle Tolentino. Sinundan ni Cristelle ang yapak ni Ganiel Krishnan, ang second runner-up niya sa Miss Manila 2016 na su­mali sa Mutya ng Pilipinas noong nakaraang taon at nanalo ng Mutya ng Pilipinas Asia Pacific title.

Ang New Performing Arts Theater ng Resorts World Manila ang venue ng grand coronation night sa August 6, 2017 ng 49th edition ng Mutya ng Pilipinas.