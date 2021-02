Sotto sabik magpasiklab

SABIK nang maglaro para sa Gilas Pilipinas ang 7-foot-3 NBA prospect na si Kai Sotto.

Pansamantalang iniwan ni Kai ang nakatakdang pagsalang nito sa G League para sa team Ignite upang tuparin ang pangako nitong pagsilbihan ang bansa sa larangan ng international basketball competition.

Nakatakdang dumating sa Pilipinas si Kai, kasama ang amang dating PBA player na si Irvin Sotto, kagabi.

Ito ang sinabi ni Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) president Al Panlilio sa pagdalo nito sa lingguhang Philippine Sportswriter’s Associaiton (PSA) forum Martes.

“Kai already left for the U.S. last night and will be arriving in the country by tonight,” sabi nito. ‘Kai is on his way. Nagsend pa siya sa akin ng pics niya while nasa airport.”

Matatandaang nagpasya si Sotto, na darating kasama ang ama, na umuwi para makapaglaro at makasama sa unang pagkakataon sa Gilas Pilipinas na naghahanda para sa ikatlo at huling window ng 2021 FIBA Asia Cup qualifiers.

Agad na pinasalamatan ni Panlilio ang pagnanais ng 18-anyos na si Sotto at mga magulang nito na makapaglaro ito sa pambansang koponan kung saan makakasagupa nito ang Indonesia at Korea sa huling window na gaganapin sa Doha, Qatar. (Lito Oredo)