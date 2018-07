Sotto sa PNP: Payagang mag-hearing si De Lima sa piitan

HINILING na ni Se­nate President Vicente ‘Tito’ Sotto III sa Philippine National Police (PNP) na payagan si Senador Leila de Lima na magsagawa ng congressional hearing sa loob ng Custodial Center sa Kampo Crame.

Sa kanyang sulat kay PNP Chief Director Ge­neral Oscar Albayalde, binigyang-diin ni Sotto na ibinibigay niya ang full authority kay De Lima na tupdin ang kanyang mandato bilang chairperson ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development.

Kahalintulad anya ito ng ginawa ni Senador Antonio ‘Sonny’ Trillanes IV habang siya ay nakadetine dahil sa kasong mutiny.

“As the Senate Presi­dent, I am giving Sen. De Lima full authority to discharge her duties as chair of the Committee, particularly to conduct and personally preside over its hearings – similar to what had been done by Sen. Antonio Trillanes IV during his detention,” saad ni Sotto sa kanyang sulat kay Albayalde na may petsang July 2, 2018.

Ipinaliwanag ni Sotto na ang kanyang kahilingan ay upang matalakay na ang mga naka-pending na panukala sa komite ni De lima.

Kabilang dito ang public solicitation act, national rotary day, magna carte of the poor, magna carta of day care workers, emergency vo­lunteer protection act, social welfare and deve­lopment agencies act, at rural employment assistance program act.

Binigyang-diin ni Sotto na kapag naisabatas ang mga panukalang ito ay magbibigay ng benepisyo sa sambayanan.

Tiniyak naman ng lider ng Senado na kapag napagbigyan ang kanilang kahilingan ay susunod ang mga tauhan ng Senado sa mga regulasyong ipinatutupad ng PNP sa Custodial Center.

Sinabi ni Sotto na wala pa namang sagot ang PNP sa kanyang kahilingan.