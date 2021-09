Sotto problemado sa pag-aresto kay Michael Yang, Pharmally director Ong bantay-sarado

Seryoso ang Senado na ipaaresto si dating presidential economic adviser Michael Yang dahil sa pagsisinungaling pero problemado ang mga senador kung paano ito ipatutupad.

Ayon kay Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto, nanunuluyan si Yang sa isang hotel sa Davao City kaya’t kailangan pang bumiyahe ang mga tauhan ng Office of the Sergeant-at-Arms (OSAA) ng Senado para arestuhin ang negosyante at isailalim sa kustodiya ng Mataas na Kapulungan sa Pasay City.

“‘Yon ang problema. Diskarte ng OSAA kung paano ang gagawin,” ani Sotto.

Ipina-contempt ulit ng blue ribbon committee si Yang nang umiwas itong sagutin ang ilang tanong ng mga senador tungkol sa kanyang kaugnayan sa Pharmally Pharmaceutical Corporation na nakakuha ng kontrata sa Department of Budget and Management Procurement Services (DBM-PS) para sa pagbili ng higit P8 bilyong overpriced umanong personal protective equipment (PPE) at iba pang medical supply para sa Department of Health (DOH).

Sinabi ni Sotto na nagsinungaling si Yang matapos aminin ni Pharmally president Haung Tzu na pinondohan ng dating presidential adviser ang ilang medical supply na binili nila sa kanilang mga supplier.

Samantala, magpapadala naman ang Senado ng mga tauhan ng OSAA para isailalim sa house arrest si Pharmally director Linconn Ong habang nagpapagaling ito sa COVID-19.

May nakaantabay naman umanong ambulansiya sakaling lumala ang kondisyon nito. (Mia Billones)