Sotto positibo sa pagkatalo

NATUTO kahit talo.

Ito ang pinanghahawakan ni Gilas stalwart Kai Sotto matapos ma-olats ng dalawang beses sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Belgrade nong Huwebes at Biyernes kontra host team Dominican Republic.

Pero nananatiling positibo ang Australia’s National basketball League-bound 19-year-old, 7-foot-4 Pinoy phenom sa kanyang naging karanasan sa katatapos na torneo.

“It’s either you win or you learn. This time, learned a lot of things and that’s a win for me,” sey ng tubong Las Piñas sa kanyang social media account Biyernes at nakatakdang magbalik-‘Pinas Sabado.

“Grateful for this experience and thankful to be part of this amazing team.🇵🇭 #parasabayan #puso.” (Aivan Denzel Episcope)