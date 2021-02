Sotto pokus na sa Ignite

TAPOS na ang staycation ni Kai Sotto, babalik na ng US ang 18-year-old prodigy para samahan ang Ignite team sa NBA G League.

Hindi na mahihintay ni Sotto na matuloy ang third window ng 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers.

Kinansela ng Samahang Basketbol ng Pilipinas ang hosting sa Clark, sinalo ng Doha. Kinansela rin ng Qatar dahil sa dumadaming kaso ng COVID-19, muling kinuha ng SBP.

Wala pang date kung kailan na matutuloy ang torneo na dapat ay sa Feb. 18-22 pero balik na sa Clark ang hosting.

Dumating si Kai noong Feb. 2, nag-quarantine muna sa isang hotel.

Hindi pa nga halos sila nagkakaamuyan ng Gilas Pilipinas teammates na nasa Inspire Sports Academy bubble sa Calamba, babalik na ng US ang 7-foot-3 center.

“The plan is to have him go back (sa US),” pahayag ni SBP director for operations Butch Antonio sa Power & Play program ni Noli Eala.

Inaayos na ng SBP at ng grupo ni Sotto na makabalik siya ng States, pero pagdating doon ay siguradong sasailalim muli sa quarantine bago sumalang.

Nasa Orlando bubble na ang Ignite para sa isang buwang eliminations. (VE)