Sotto: Panagtunga sa komitiba sa Senado, plantsado na

Kompleto ang giingong panagtinga sa komitiba sa Senado sa nagkaduol nga pagbukas sa ika-18 Kongreso nga magsugod sa Lunes, Hulyo 22.

Matud ni Senate President Vicente “Tito” Sotto, 97 porsiyento sa committee chairmanship na han-ay na ug 2.5 porsiyento na lang niini ang kinahanglang nga tarungon sa pagbukas sa sesyon sa Lunes.

“As I said, 97.5% done with committee chairmanship. The 2.5% we try to resolve during caucus after opening day perhaps,” matud ni Sotto sa iyang text message sa mga reporter.

Apan giklaro ni Sotto nga maresolba usab dayun ug dili na kinahanglan nga botohan sa plenaryo.

“Will try to resolve not needing to vote,” matud ni Sotto dungan sa pag-ingon nga adunay himoun silang fellowship sa Sabado sa gabii.

“May fellowship kami Saturday evening, all senators are invited. No agenda,” dugang pa niini.

Si Sotto ay gipaabot nga magpaniling Senate President karong 18th Congress.