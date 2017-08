Sotto nahilo kay Faeldon

Nahilo si Senate Majority Leader Vicente “Tito” Sotto III sa naging paliwanag ni Bureau of Customs (BOC) Commissioner Nicanor Faeldon na kinuha nila ang 28 atletang Pinoy dahil epektibo raw silang intelligence agents ng ahensiya.

Mukhang hindi raw naayos ang script ng press conference ni Faeldon kahapon dahil ibang bersyon naman ang ikinanta ng ex-PBA player na si Kenneth Duremdes nang sabihin nitong kinuha sila ng BOC upang maging “ambassadors of goodwill”.

“BOC said athletes are intel agents, athlete said ambassadors of goodwill daw sila! Ano ba talaga ate?” komento ni Sotto sa kanyang official Twitter account.

Mukhang hindi rin kumbinsido si dating National Security Adviser Roilo Golez sa ginawa ni Faeldon na kumuha ng atleta bilang mga espiya ng ahensiya.

Sa apat na news item na binasa nito sa online, tanging “Hmmm…” lamang ang naging komento ni Golez sa ginawa ni Faeldon.

Nakabibinging katahimikan naman ang tugon ni Sen. Antonio Trillanes IV, dating kasamahan ni Faeldon sa Magdalo Group, sa kontrobersyang kinasasangkutan ng BOC chief.