Sotto mas bet sa Europe ni Menk

MAS pabor para kay 2004-04 PBA MVP at four-time league champion Erik Conrad Menk na matungo sa Europe si NBA prospect Kai Zachary Sotto.

Sa isang tweet, ipinarating ng three-time Finals MVP at 16-year pro veteran ang kanyang saloobin para sa 18-year-old, 7-foot- 3 at Las Piñas native Pinoy cage phenom.

“Kai Sotto ain’t making it as an ‘American’ big. I said 2 years ago, he should go to Europe. I stand by that…..” sey ni Menk via Twitter nitong Linggo.

Pinurnada ng COVID ang final window ng 30th FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers sa ‘Pinas at Doha, kaya bumalik na ng Estados Unidos si Sotto para sa Ignite Team sa 20th NBA G League 2021.

Dahil sa pagparito at kanselasyon ng Asia qualifier, ‘di nakalaro si Sotto sa Ignite sa unang dalawang larong pinanalo ng team sa Walt Disney World Complex bubble sa Orlando, Florida sa nakalipas na linggo. (Janiel Abby Toralba)