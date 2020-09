Sotto-Lacson sa Lakers; Angara-Villanueva Celtics

KAHIT abala ang mga senador sa kanilang trabaho, updated pa rin ang mga ito sa paboritong mga koponan sa Natinal Basketball Association (NBA) kung saan nagtutuos ang Los Angeles Lakers at Denver Nuggets sa Western Conference Finals habang Miami Heat at Boston Celtics sa East.

Solidong Lakers fan sina Senate President Vicente Sotto III at Senador Panfilo Lacson, samantalang sina Sens. Sonny Angara at Joel Villaneuva naman ay die-hard fans ng Celtics.

Ayon kay Sotto, kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi pa rin siya nagbago ng koponan at nanatiling solidong tagasupporta ng Lakers.

“Noong araw pa since Magic Johnson, Kareem Abdul Jabbar and Kurt Rambis days. Lalo na ngayon because of Lebron James and Anthony Davis,” sabi ni Sotto nitong Linggo sa panayam ng Abante.

Hinirit naman ni Angara, na dati siyang panatiko ng Lakers at paboritongng player si Jabbar noong dekada 80. Pero nang mag-masters siya Harvard University, doon nagsimula ang pagiging Boston fan niya lalo na panahon paboritong player na si Paul Pierce. (Dindo Matining)