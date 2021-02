Coach kay Kai: Pokus sa laro

PINAALALAHANAN ng Amerikanong coach at kasalukuyang bench tactician ng Thailand National Team na si Chris Daleo ang kampo ng 7-foot-3 na si Kai Zachary Sotto na pagtuunan ng matinding atensiyon ang kanyang paghusay at iwasan ang maraming personahe na humahawak sa kanyang batang basketball career.

Inihayag ng premyadong coach sa kanyang social media account na @DaleoChris ang ekspiriyensa matapos na ilang mga mahuhusay at puno ng potensiyal na manlalarong nahawakan nito ang nasayang at nauwi lamang sa wala ang kanialng talento dahil sa maraming handler.

“Over my years I coached great phenoms, Lenny Cooke and Ronnie Fields. Great players with unlimited potential, but many “handlers.” Sadly, with so many voices trying to dictate the direction of the player, hyping the player, and always jumping spot to spot, The players never made it,” sabi ni Daleo.

Ito ay matapos mangyari sa NBA prospect na si Kai na hindi payagan makabalik sa G League para sa Team Ignite ngayon season matapos piliin ang internasyonal na obligasyon sa Philippine national team pero nakansela namang 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers.

“Kai and the team both understood the challenges for him to re-join Ignite given the current international travel constraints, quarantine times and health and safety protocols,” paliwanag ni NBA G-League President Shareef Abdur-Rahim.

“Kai will always be part of the extended Ignite family and we wish him continued success as he pursues his NBA dream.”

Nagpahayag ng pagsuporta si Ignite head coach Brian Shaw kay Sotto bagaman mas nagtuon ito sa koponan sa ginaganap na G League bubble sa Wide World of Sports Complex sa Orlando, Florida. (Lito Oredo)