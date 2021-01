Sotto ipinasilip ‘Kaiju Academy’

Bata pa lang si Kai Sotto pero unti-unti niya nang naaabot ang kanyang mga pangarap.

Sa kanyang Instagram post, dumalaw ang Pinoy NBA prospect sa ipinapatayong sports hub na papangalanang Kaiju Global Academy.

“This right here is a dream coming true. Workers are busy building and very soon, the Spooky Nook Champion Mill will open and will be the permanent home to the first ever Kaiju Global Academy,” caption ni Sotto.

Nilarawan ni Sotto na isang ‘blessing’ ang kanyang ipinapatayong sports academy lalo’t dati niyang naranasang maglaro sa semento at mga kalye sa Pilipinas.

Inaasahang darating sa Pilipinas si Sotto para maglaro sa 2021 FIBA Asia Cup qualifiers. (Ray Mark Patriarca)