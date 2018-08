Sotto, Edu, Batang Gilas nabawian ng China

NABIGO ang Batang Gilas Pilipinas na maiuwi ang tansong medalya matapos itong makatikim muli ng kabiguan at mabawian sa una nitong tinalo na China sa matira-matibay na labanan para sa ikatlong puwesto, 57-76, kahapon sa huling araw ng FIBA Under 18 Asian Championships sa Stadium 29 sa Nonthaburi, Thailand.

Mainit ang naging pagsisimula ng Batang Gilas na katulad sa u­nang laban sa group play kung saan ginulat nito ang China sa pagdomina sa buong laro at hindi man lamang pinahawak ng abante ang 11-beses naging kampeon na mga Tsino bago nito iniuwi ang panalo sa iskor na 73-63.

Agad na itinala ng Batang Gilas ang 4-0 abante sa pagsisimula ng laro subalit ito na ang una at huling hawak sa kalamangan matapos na ibagsak ng China ang 27-10 atake upang agawin ang bentahe sa pagtatapos ng unang yugto sa 27-14 at hindi na ito binitiwan pa tungo sa pag-agaw sa tansong medalya.

Nilimitahan pa ng Chinese sa kabuuang 12 puntos lamang ang Batang Gilas sa ikalawang yugto habang ibinuhos nito ang 16 puntos para itala ang unang pinakamalaking abante sa 21 puntos, 43-22, 1:13 sa ikala­wang yugto.

Tanging sa pinakamalapit na 13 puntos lamang nagawang makalapit ng Batang Gilas, 40-53, bago tuluyang lumayo na muli ang mga Chinese tungo sa pagsungkit sa panalo at maipaghiganti ang nalasap nitong kabiguan sa unang paghaharap sa torneo.

Nanguna para sa Batang Gilas si Kai Zachary Sotto na may 18 puntos, walong rebounds at 1 assist, habang si Ariel John Edu ay may 14 puntos, walong rebounds at 1 assist. Nag-ambag din si Sean Dave Ildefonso ng 9 na puntos, 6 rebounds, 2 assists at 1 steal habang si Miguel Andre Oczon ay may 7 puntos, 2 rebounds at 1 steal.

Tanging konsolasyon ng Batang Gilas ay nakamit nito ang ikaapat na puwesto na kailangan para makakuwalipika sa susunod na gaganapin na FIBA World Cup Under 19 kung saan makakasama nito ang China at ang nag-aagawan para sa titulo na Australia at New Zealand. ()