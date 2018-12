Sotto bumuwelta: Mabagal pero Senado sigurado!

KINUKUTYA man ng Kamara bilang “Mabagal na Kapulungan ng Kongreso,” pinatunayan naman ng Senado na hindi nito pinababayaan ang kanilang trabaho sa pagpasa ng mga batas, lalo na ang mga tinatalakay na priority ­measures ng Duterte administration.

Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, niyakap at tinanggap na nito ang mga ibinabatong kritisismo bilang isang papuri.

Nitong Disyembre 6 ay mayroong 2,126 bills ang inihain sa Senado sa pagsisimula ng 17th Congress noong Hulyo 2017, at 37 dito ang opisyal nang isinabatas ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“I have never disagreed with the statement na slower kami kasi slow but sure kami. Binabasa namin, pinag-aaralan namin. ‘Di kami pasa nang pasa. We read, we study. We don’t just pass bills,” sabi ni Sotto.

Kabilang sa mga ipinagmamalaking batas ng Senado ay ang Bangsamoro Basic Law, Coconut Trust Fund at National ID System.

Hinihintay na lamang din ang pirma ng Pangulo upang maisakatuparan ang Rice Importation bill, Universal Health Care bill, Fund for Victims of Dengvaxia bill at Tax Amnesty bill.