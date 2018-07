Sotto, Batang Gilas tinambakan ang Kiwis

TINAPOS ng Batang Gilas ang kampanya sa 2018 FIBA Under-17 World Cup sa pamamagitan ng 73-51 pana­nambak sa New Zealand sa classification match nitong Linggo sa Technological University Stadium sa Santa Fe, Argentina.

Naipanalo ng Filipinos ang huling dalawang laro para tumapos sa 13th best-finish ng Pilipinas sa torneo matapos ang 15th place finish noong 2014.

Unang tinakasan ng Batang Gilas ang Egypt, 70-69.

Kontra Kiwis, dominante si Kai Sotto sa kinamadang 22 points, 10 rebounds at four blocks.

Umayuda si Terrence Fortea ng 12 points, may tig-eight sina RC Calimag, Geo Chiu at Gerry Abadiano sa Pilipinas, na-outrebound ang New Zealand, 60-43.

Pinangunahan ng 12 points, 11 rebounds ni Mitchell Dance ang New Zealand.

Sa final, tinuloy ng US ang dominasyon nang kubabawan ang France, 92-52, para itaas ang panglimang sunod na tropeo ng tournament. Mula nang magsimula ang FIBA U17 noong 2010, hindi pa naaagaw ang titulo sa Americans.

Kinumpleto ng Puerto Rico ang podium sa bisa ng 90-77 win kontra Canada.

Ang final standings Nos. 1-16: US, France, Puerto Rico, Canada, Turkey, Australia, Croatia, Montenegro, Dominican Republic, Serbia, Argentina, Mali, Philippines, New Zealand, China at Egypt.