Sotto: Asian Games ug Olympic hosting, lisud

Human ang Southeast Asian (SEA) Games, kaya na sa Pilipinas nga mo-host sa labing daku nga sports event sama sa Asian Games o dili kaha Olympics, matud ni Senate President Vicente Sotto III.

“Meron, meron naman, sa tingin ko kayang-kaya (mag-host). We have enough talent,” pamahayag ni Sotto sa interview sa mga reporter.

Matud niya nga kinahanglan nga hunahunaon ang ‘funding’ alang niini gawas nga kinahanglan nga tabangan ang pribadong sektor aton mahimong magmalampuson sa tinguha niini.

“Ang problema lang doon is magkano so dapat pag-isipang mabuti. Pagka mas malaki sa Southaast Asian Games, kailangang pag-isipang mabuti yung funding,” matud ni Sotto.

“Kung ang funding katulad nitong SEA Games ay natulungan ng private sector, or kung later on ang private sector ay tutulong para yung Asian Games or Olympics ay ika nga ay maisipang gawin sa Pilipinas, that would put the Philippines in again a prominent position in the map, in the sporting world,” dugang pa niya.

Matud ni Sotto, sa bahin sa gobyerno medyo lisud ug gastoso kaayo ang pag host sa labing daku nga sports event sama sa Asian Games o Olympics busa magkinahanglan og tabang gikan sa private sector para dito.

“Maganda kung makakasali ang private sector at maraming mga sponsor, pagka ganun, palagay ko, pwede. Pag puro gobyerno lang, medyo mabigat,” matud ni Sotto.

“Di baling Southeast Asian Games, merong component, I think mga P1.5 billion coming from the private sector, okay na rin yun. kaya natin yun, pero yung Asian Games or Olympics, medyo madugo, magastos yun,” dugang pa niya.