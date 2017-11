Day 2 ngayon ng 31st ASEAN Summit.

Ilang buwan naghanda ang gobyerno para masi­guro ang seguridad at tiyakin na hindi makaka-porma ang gustong manggulo o umeksena habang ongoing ang mga pagpupulong.

Bukod pa rito ang mga preparasyon ilang linggo bago ang actual event.

Ilang beses din nag-dry run sa EDSA, sa kahabaan ng Roxas Boulevard at sa loob ng Cultural Center of the Philippines o CPP Complex.

Ipinatupad ang stop-and-go traffic sa natu­rang mga lugar kabilang ang NAIA sa pagdating ng mga lider ng ASEAN at kanilang delegasyon.

Tanong ni Juan dela Cruz, busy ang gobyerno sa security preps pero ano nga ba ang benepisyo dito ng mga Pinoy?

Makakain ba ito?

Sa interview ng Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi ni Professor Winnie Monsod, “ASEAN is just a social club! The Summit is just a show”.

Sabi ni Monsod, 50-years old na ang ASEAN pero hanggang ngayon, kulang ang pagkakaisa ng mga bansang kasapi nito.

Halimbawa sa isyu ng West Philippine Sea kung saan ilang beses na binu-bully ng China ang Pilipinas, sinabi ni Monsod na walang suporta tayong nakuha mula sa mga kasapi ng ASEAN.

Sa kabilang banda, sinabi ni Monsod, kahit sosyalan lang, dahil madalas ang naturang pulong, may personal contact na ang mga leader kaya walang insidente na nag-aaway ang mga bansang kasapi ng ASEAN.





Sa larangan ng ekonomiya lalo na sa agriculture sector, sinabi ni Monsod na hindi masya­dong mararamdaman ito. Tanong pa ni Monsod, kailan ba nagpunta ang ating mga magsasaka sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Hindi ba’t kadalasan ang malalaking negosyante ang nakikipag- transaksiyon pero limitado pa rin ang mga produktong naipapasok mula sa Pilipinas?

Sa magiging mensahe naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 31st ASEAN Summit, puwede nitong ihirit ang kooperasyon ng mga bansa sa ASEAN sa war on drugs ng kanyang administrasyon.

Layunin nito na mapi­gilan ang pagta-transport o ‘di naman kaya ay ma-detect agad ang illegal drugs mula sa pinanggalingang bansa sa ASEAN.

Pero bago pa man ang Leaders’ Summit, sinabi ni Monsod na plantsado na ang laman ng talumpati ni Pangulong Duterte dahil nauna nang nag-mee­ting ang kani-kanilang mga representatives.

Ididetalye na lang ng Pangulo kung ano ang mga napagkasunduan, koope­rasyon at mga programa.

Sa panig ng Department of Trade and Industry, hindi dapat tumigil ang Pilipinas sa pagsuyo sa mga kapitbahay nating mga bansa sa Asya para sumigla ang kalakalan at pagnenegosyo.

Sabi ni Trade Undersecretary Zeny Maglaya, sa ginaganap na 31st ASEAN Summit, pipilitin pa rin ng Pilipinas na magkaroon ng puwesto sa Asian market at target natin ang 600-M consumers.

Ang challenge lang sa ating mga negosyante lalo na sa mga small & me­dium sized enterprises na maging competitive at innovative para makasabay sa mga kakompitensiya sa ASEAN.

At habang on going ang ASEAN Summit, let’s have a good show.