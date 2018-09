Sosyal na pampasaherong bus, papasada na sa EDSA

Isa na ang modernong public-utility buses (PUB) na makikitang magpapasikip ng trapiko sa kahabaan ng EDSA matapos na dagdagan ng Department of Transportation (DOTr) at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang mga sasakyan na dumadaan sa siksikan na highway.

Inanunsyo kahapon ng DOTr at LTFRB na ide-deploy na ang mga modernong PUB para sa point to point na biyahe, city at long haul operations.

Ang mga durabus buses na PUB ay parte ng PUV modernization program ng pamahalaan na kung saan ay nais nito na maging kumportable ang mga pasahero sa pagbibiyahe, fully-airconditioned, may reclining seats at personal entertainment sets na puwedeng manood at makinig ng music.

Mayroon din ang mga PUB na rampa para sa persons with disabilities (PWD), comfort room at may refrigerator pa, may libreng wi-fi, CCTV at dash cameras.

Sinabi naman ni DOTr Assistant Secretary Mark de Leon na ang tagumpay ng moder­nisasyon ay para sa mga commuter at sabay pagtitiyak na kanilang isusulong ang ligtas, maaasahan at mas kumportableng transport system para sa lahat.

Ngunit sa kabila nito ay pasakit ang mga motorista dahil dagdag na sasakyan ito na magpapasikip sa EDSA.

Samantala, inilunsad na kamakailan ang dalawang point-to-point bus na may rutang Bulacan at Quezon City.

Maihahatid nito ang mga pasahero mula sa Sta. Maria at Malolos, Bulacan patungo at pabalik sa Trinoma Mall, Quezon City.