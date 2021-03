Sophie, Vin Peb. 2022 pakakasal

Blooming na buntis ang Kapuso star na si Sophie Albert. Kaya hindi nakapagtatakang baby girl ang ipinagbubuntis nito sa magiging unang anak nila ni Vin Abrenica.

Naitago pa pala ni Sophie kay Vin ng ilang lingo ang pagbubuntis dahil nagkataong nasa lock-in taping daw ito nang malaman niyang positive siya.

Aminado naman si Sophie na hindi planned ang pregnancy niya.

“It was not planned definitely. Kung plan, una sana ang kasal bago kami magka-baby. But I think, it was meant to happen. Sobrang tagal na namin ni Vin and we’re both of age, I’m already 30 years old so I guess, it was the push that we need to take our relationship to another level.”

Pareho raw kasi silang career-oriented ni Vin at puro ito ang nasa isip nila. Kung hindi raw siguro siya nabuntis, baka hindi pa rin talaga nila pag-iisipan o pagpaplanuhan ang kasal kahit na walong taon na ang relationship nila.

Posibleng by December 2021 to February 2022 raw nila pinaplanong magpakasal.

Sa ngayon, kahit aminado si Sophie na pakiramdam niya, marami pa siyang hindi nagagawa in-terms of her career at feeling niya nga raw, madalas mangyari sa kanya yung parang nauudlot, masaya raw siya sa suportang natatanggap niya sa kanyang network, ang GMA-7.

Aniya, “For now naman, GMA has been super supportive. As soon as I’ve found out na I was pregnant, sinabi ko na sa handler ko and the whole time, they we’re guiding me through-out my journey.

“At siyempre, makabalik pa rin, lalo na when it’s no longer pandemic and lock-in taping.”

Aktres nagpautang na, tinakot pa ng kamag-anak

Iisa nga ng hilatsa pala talaga ang prominenteng angkan na ito sa showbiz. Kahit ang non-showbiz relative nila, “character” at “attitude” rin.

Naaawa kami sa isang actress dahil ito na ang hindi nababayaran at naagrabyado dahil sa utang sa kanya, ang ending, ang non-showbiz relative pa ng prominenteng showbiz clan na ito ang nangti-threat o nananakot sa actress.

Well, sana ay huwag makuha sa pananakot ang actress at i-push niya talaga na makuha kung ano talaga ang para sa kanya.

Eh, lalo na ngayon at hindi pa rin naman talagang full-time ang trabaho ng mga artista, tiyak na kailangan at makakatulong dito kung magbabayad ang may atraso na ito sa kanya.

Bea aaminin na relasyon kay Dominic

Palagi nga, may two sides of the story talaga. Ngayong nagsalita na si Gerald Anderson sa version nito sa nangyaring break-up nila ni Bea Alonzo at the same time, itinanggi nito na nag-ghosting siya at finally, umamin na sa relasyon nila ni Julia Barretto.

Siyempre, taliwas ito sa version na unang nabanggit ni Bea.

Nababasa namin ang mga comments ng mga showbiz insiders at mga netizens. May kanya-kanyang opinion din at pinaniniwalaan.

Ang take namin dito, parehong may bahid ng katotohanan ang sinasabi nilang dalawa. Noon pa kasi namin nalaman mula sa malapit na kaibigan ni Gerald na yung pagiging “toxic” nga raw ng relasyon nila ni Bea ang dahilan kaya nauwi sila sa wala. At may siste pa nga na kesyo, sa part ni Bea, gusto na raw nitong mag-settle-down at diumano’y nakikipag-break na talaga si Gerald, pero, ayaw o ‘di-tinatanggap ni Bea. Ito ay kuwento lang sa amin ng malapit kay Gerald.

Pero posibleng yung pakiramdam ni Bea na na-ghosting siya ay totoo kung ang pagbabasehan, yung naramdaman ng actress. Wala kasing proper closure.

Plus the feeling o tingin nito at ng ibang nakapaligid sa kanila na nagkaroon ng overlap.

Ngayong open na sina Gerald at Julia, si Bea naman at ang rumored boyfriend na si Dominic Roque ang sabi-sabing susunod na aamin. (Rose Garcia)