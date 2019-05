Sophie Albert naiyak sa bugbugan kay Max Collins

Humingi ng sorry si Max Collins kay Sophie Albert sa pamamagitan ng kanyang nakaraang post sa Instagram kung saan inilagay niyang photo ang co-star niya sa Kapuso afternoon drama na “Bihag.”

“Appreciation post to the most hardworking, humble & professional actress I’ve ever worked with. Love you @sophiealbert and I’m s glad we were reunited because of this project. P. S. Sorry for smacking you around so hard,” caption ni Max.

Lumalabas na makatotohanan kasi ang bakbakan nilang dalawa sa series, to the point na totoong nagkakasakitan na, huh!

Tinugunan naman ni Sophie ang post ni Max to the point na gusto na niyang umiyak.

“Happy to be working with you, smack all you want,” hamon ni Sophie kay Max.

Naglalakad na lang: Lauren Young binenta ang kotse

Mas madalas maglakad ngayon ang Kapuso artist na si Lauren Young patungo sa kanyang pupuntahan. Ibinenta na kasi niya ang sasakyan at iba pang materyal niyang gamit upang harapin ang mas simpleng buhay.

“Ever since I sold my car I’ve been walking a lot more to get to places and its such a calming moment in my day,” nakaraang tweet ni Lauren.

Kamakailan ay namatay ang lola ni Lauren at feeling niya sa pagkawala nito, “…and my world feels like its falling apart. I’ll miss you everyday.”

Huli siyang napanood sa GMA morning series na “Hiram Na Anak” at sa next project niyang isang suspense-thriller, makakasama niya sina Kris Bernal at Rayver Cruz.

Edu balik akting na

Balik-trabaho na si Edu Manzano matapos na hindi palarin sa pagtakbo bilang kongresista ng San Juan City.

Nag-report na si Doods sa unang shooting day niya sa Viva movie na “Just A Stranger.” Feeling blessed siya dahil kasama niya sa movie sina Cherie Gil at Anne Curtis.

Ang movie naman na ito ang biggest break ni Marco Gumabao bilang leading man ni Anne.